पीएम मोदी ने ओडिशा में RBI के ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का किया उद्घाटन, डिजिटल लेनदेन होगा अब और सुरक्षित

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ओडिशा के एक दिवसीय दौरे के दौरान खुर्दा जिले के जटनी स्थित इन्फो वैली-द्वितीय में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर का उद्घाटन किया।

इसके साथ ही साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल ब्रजमोहन राम, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव प्रमुख उपस्थित रहे।

करीब 169 करोड़ रुपये की लागत से 18.55 एकड़ भूमि पर इस डाटा सेंटर का निर्माण किया गया है। नवी मुंबई के बाद यह आरबीआई का दूसरा डाटा सेंटर है। इसके शुरू होने से देश के डिजिटल वित्तीय ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।