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ओडिशा में 22 सितंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

By Sheshnath Rai Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Sat, 19 Sep 2026 10:16 AM (IST)

Odisha Weather News: बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे संभावित कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा में 22 सितंबर से वर्षा गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर

HighLights

  1. बंगाल की खाड़ी में संभावित कम दबाव का क्षेत्र बनेगा।

  2. ओडिशा में 22 सितंबर से वर्षा गतिविधियां बढ़ने की संभावना।

  3. 23 से 25 सितंबर तक भारी से अति भारी वर्षा का अनुमान।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे संभावित कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से ओडिशा में 22 सितंबर से वर्षा गतिविधियां बढ़ने की संभावना है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 23 सितंबर से बारिश का दौर तेज होगा और 25 सितंबर तक राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण ओडिशा में इसका प्रभाव अधिक रहने का अनुमान है।

भुवनेश्वर मौसम केंद्र के अनुसार, उत्तरी थाईलैंड के ऊपर सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण 18 सितंबर की शाम तक उत्तर अंडमान सागर क्षेत्र में पहुंच सकता है।

इसके प्रभाव से 19 सितंबर तक वहां कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। बाद में इसके और सशक्त होकर दक्षिण ओडिशा-उत्तरी आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ने का अनुमान है।

शिक्षा एवं अनुसंधान (एसओए) विश्वविद्यालय के पर्यावरण एवं जलवायु केंद्र (सीईसी) के निदेशक डॉ. शरत चंद्र साहू ने कहा कि 22 सितंबर से राज्य में वर्षा शुरू हो सकती है।

शुरुआत में हल्की से मध्यम वर्षा होगी, जबकि 23 सितंबर के बाद बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। 25 सितंबर तक कई जिलों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना है।

कृषि मौसम वैज्ञानिक प्रो. सुरेंद्रनाथ पशुपालक ने बताया कि संभावित कम दबाव का क्षेत्र गहरे अवदाब में बदल सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी चक्रवात की आशंका को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। इसका मार्ग और तट से टकराने का स्थान अभी स्पष्ट नहीं है।

मौसम वैज्ञानिक विश्वजीत साहू ने भी 22 सितंबर से राज्य में वर्षा गतिविधियां बढ़ने और 25 सितंबर तक इसके प्रभावी बने रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।

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