बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर, ओडिशा में अक्टूबर के अंत तक गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में फिलहाल विशेष बारिश की संभावना नहीं है। प्रतिदिन कुछ स्थानों पर हल्की या कहीं-कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। दशहरा के दौरान मौसम अच्छा रहने की संभावना है।

विभिन्न मौसम मॉडलों के पूर्वानुमान के अनुसार, इस महीने के अंत तक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है। हालांकि, इसके प्रभाव, दिशा और तीव्रता को लेकर अभी कोई आकलन नहीं किया गया है।

कृषि मौसम विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्रनाथ पशुपालक ने बताया कि ओडिशा से दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरी तरह लौट चुका है।

तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर स्थित एक चक्रवाती परिसंचरण से लेकर ओडिशा तट के निकट उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक एक निम्न दबाव की रेखा फैली हुई है।

वायुमंडल में नमी मौजूद होने के कारण 18 अक्टूबर तक दक्षिणी और तटीय ओडिशा में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

मुख्य रूप से गंजाम, गजपति, पुरी, खुर्दा, जगतसिंहपुर, रायगड़ा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है।