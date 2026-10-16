Odisha Weather: 22 अक्टूबर से बदलेगा ओडिशा का मिजाज, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव से तटीय इलाकों में बारिश की संभावना
बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे 22 अक्टूबर से ...और पढ़ें
HighLights
बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र।
22 अक्टूबर से ओडिशा के तटीय इलाकों में बारिश की संभावना।
IMD ने जारी किया विस्तारित अवधि का मौसम पूर्वानुमान।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान में यह संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 28 अक्टूबर के बीच पूर्वी तट के विस्तृत क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं।
आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 से 21 अक्टूबर के बीच ओडिशा में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है।
22 अक्टूबर से बदलेगा मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 28 अक्टूबर के बीच ओडिशा में बारिश की संभावना बनेगी। बंगाल की खाड़ी में संभावित कम दबाव का क्षेत्र बनने से तटीय इलाकों में मौसम बदल सकता है। हालांकि, इस अवधि में पूर्वी हिस्सों में कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है।
ऐसे में ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना के बावजूद पूरे पूर्वी भारत में व्यापक वर्षा सामान्य से कम रह सकती है। फिलहाल मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान में कम दबाव के क्षेत्र के संभावित गठन और उसके प्रभाव को लेकर संकेत दिए गए हैं। इसके आगे की स्थिति स्पष्ट होने पर बारिश के क्षेत्र और तीव्रता को लेकर अधिक जानकारी मिल सकेगी।