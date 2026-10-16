Odisha Weather: 22 अक्टूबर से बदलेगा ओडिशा का मिजाज, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव से तटीय इलाकों में बारिश की संभावना

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में 25 अक्टूबर के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के विस्तारित अवधि के पूर्वानुमान में यह संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 28 अक्टूबर के बीच पूर्वी तट के विस्तृत क्षेत्रों में बारिश होने के आसार हैं।

आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक, 15 से 21 अक्टूबर के बीच ओडिशा में बारिश की कोई विशेष संभावना नहीं है। इस दौरान राज्य में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। 22 अक्टूबर से बदलेगा मौसम मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 28 अक्टूबर के बीच ओडिशा में बारिश की संभावना बनेगी। बंगाल की खाड़ी में संभावित कम दबाव का क्षेत्र बनने से तटीय इलाकों में मौसम बदल सकता है। हालांकि, इस अवधि में पूर्वी हिस्सों में कुल मिलाकर सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान भी जताया गया है।