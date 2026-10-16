ओडिशा में कार और ट्रक की टक्कर के बाद कई बाइकें टकराईं, 3 की मौत; हादसे का CCTV फुटेज आया सामने

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के गंजाम जिले में चमाखंडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत चमाखंडी चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। हादसे में एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी, जबकि बरहमपुर स्थित एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान दो अन्य घायलों ने दम तोड़ दिया।

मृतकों की पहचान बरहमपुर की रोजालिन रानी मिश्र, नौली गांव के लक्ष्मीधर गौड़ और उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र के विनोद कुमार के रूप में हुई है। हादसे में घायल कई अन्य लोगों का एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज चल रहा है।

कार और ट्रक की टक्कर के बाद कई बाइक हादसे का शिकार जानकारी के अनुसार, चमाखंडी चौक के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सबसे पहले एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई। इसके बाद दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की चपेट में कई बाइक आ गईं। देखते ही देखते हादसे ने सीरियल दुर्घटना का रूप ले लिया। इसमें कई बाइक सवार घायल हो गए।