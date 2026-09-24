Odisha Weather Update: बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव का ओडिशा पर असर, अगले दो दिन भारी बारिश का अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब (डीप डिप्रेशन) बुधवार देर रात कलिंगपट्टनम के निकट तट पार करने के बाद भी ओडिशा में अपना असर दिखा रहा है। इसके प्रभाव से गुरुवार सुबह राज्य के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा जारी रही।

मौसम प्रणाली के प्रभाव से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर ओडिशा के अनेक जिलों में व्यापक बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों तक कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी रह सकता है।

नवरंगपुर में रेड अलर्ट आईएमडी ने नवरंगपुर जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। लगातार बारिश को देखते हुए जलभराव और अन्य वर्षाजनित समस्याओं की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

छह जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने छह जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए कई स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसके अलावा नौ जिलों में येलो वार्निंग जारी की गई है, जहां गहरे अवदाब के प्रभाव से भारी बारिश होने की संभावना है।

तट पार करने के बाद भी बना रहेगा असर मौसम विभाग के अनुसार, गहरा अवदाब तट पार कर चुका है, लेकिन इसका प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह प्रणाली धीरे-धीरे कमजोर होते हुए अंदरूनी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी, जिससे राज्य में वर्षा गतिविधियां बनी रहेंगी।