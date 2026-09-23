ओडिशा में IMD का रेड अलर्ट, 10 जिलों में स्कूल-कॉलेज बंद; कोरापुट में सबसे अधिक खतरा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के प्रभाव से ओडिशा में भारी से अति भारी वर्षा की आशंका के बीच राज्य के 10 जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

मलकानगिरि जिले में 25 सितंबर तक सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। वहीं, खुर्दा, नवरंगपुर, गंजाम, कोरापुट, रायगड़ा और बलांगीर जिलों में 24 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। कोरापुट के लिए रेड वार्निंग भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कोरापुट जिले के लिए 25 सितंबर की सुबह तक रेड वार्निंग जारी की है। विभाग ने 24 सितंबर तक जिले में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है।

मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए कोरापुट जिला प्रशासन ने कई एहतियाती कदम उठाए हैं। सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 सितंबर तक बिना पूर्व अनुमति जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।