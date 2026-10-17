ओडिशा में इंजीनियर के घर मिला ₹21 लाख से अधिक कैश, गिनने के लिए लगाई गई मशीन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने रिश्वत वसूली की सूचना के आधार पर देर रात कार्रवाई करते हुए कटक के जगतपुर स्थित महानदी नॉर्दर्न डिवीजन के अधीक्षण अभियंता प्रशांतजीत दास को भुवनेश्वर के एजी चौक के पास रोका।

वह सरकारी काम के लिए किराये पर ली गई बोलेरो गाड़ी में यात्रा कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से 7,28,620 रुपये की बेहिसाब और संदिग्ध नकदी बरामद की गई।

इसके बाद शनिवार सुबह विजिलेंस की टीम ने भुवनेश्वर के घाटिकिया स्थित ट्राइडेंट गैलेक्सी के फ्लैट नंबर डी-401 में उनके किराये के आवास और बरगड़ स्थित पैतृक आवास पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। किराये के फ्लैट की तलाशी के दौरान 14,60,000 रुपये की अतिरिक्त नकदी बरामद हुई।