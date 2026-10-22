ओडिशा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, आय से अधिक संपत्ति मामले में AEE के 7 ठिकानों पर छापामारी

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विजिलेंस ने गुरुवार को जाजपुर जिले के बड़चना स्थित सड़क एवं भवन (आरएंडबी) उपखंड में तैनात सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई) तपन सेठी के सात ठिकानों पर एक साथ छापामारी शुरू की। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में यह कार्रवाई की जा रही है।

इस छापेमारी अभियान में तीन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एडिशनल एसपी), छह पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), तीन निरीक्षक और अन्य सहायक कर्मचारी शामिल हैं। कटक स्थित विशेष विजिलेंस न्यायाधीश की ओर से जारी तलाशी वारंट के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है।

कटक, भुवनेश्वर, पुरी और बड़चना में छापामारी ओडिशा विजिलेंस की टीम कटक, भुवनेश्वर, पुरी और जाजपुर जिले के बड़चना में कुल सात ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इनमें कटक विकास प्राधिकरण (सीडीए) क्षेत्र के सेक्टर-7 में स्थित तीन मंजिला इमारत और पुरी के सिद्ध महावीर इलाके में स्थित एक अन्य तीन मंजिला इमारत शामिल है।

इसके अलावा कटक जिले के कांटापड़ा में स्थित एक फार्महाउस और एक मंजिला भवन की भी तलाशी ली जा रही है। पुरी जिले में कोणार्क थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेठी के पैतृक गांव झिंकिरिया स्थित दो मंजिला मकान पर भी विजिलेंस की टीम पहुंची है। इसके साथ ही कटक के 42 मौजा क्षेत्र में शिव मंदिर के निकट बंतुनिया स्थित उनके ससुराल और भुवनेश्वर के कांटाबाड़ा में स्थित दो मंजिला इमारत की भी तलाशी ली जा रही है।