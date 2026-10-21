ओडिशा के आमदरह जंगल में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश बंटी प्रसाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली 

संवाद सूत्र, ब्रजराजनगर। ब्रजराजनगर पुलिस ने सोमवार सुबह 6बजे झारसुगुड़ा जिले के ओरिएंट थाना अंतर्गत आमदरह जंगल में हुई मुठभेड़ के बाद 17 आपराधिक मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी बंटी प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में बंटी प्रसाद के बाएं पैर में गोली लगी है।

पुलिस के अनुसार, अपराधी बंटी प्रसाद ने पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में नियंत्रित गोलीबारी की। इस दौरान घायल अवस्था में उसे पहले स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र (खलियाकानी सीएचसी) में इलाज कराया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए झारसुगुड़ा जिला मुख्यालय रेफर कर दिया गया।