ओडिशा में शराब के विवाद में हैवान बना चाचा, कुल्हाड़ी से काटकर की भतीजे की हत्या

जागरण संवाददाता, राउरकेला। बीरमित्रपुर थाना क्षेत्र के जलंगबिरा पंचायत अंतर्गत हाड्राटोली गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शराब के नशे में धुत्त एक व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से काटकर अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या कर दी। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

मृतक की पहचान 40 वर्षीय एतवा कुजूर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हाड्राटोली गांव निवासी 45 वर्षीय सानिया कुजूर की अपनी कोई संतान नहीं थी। इसलिए उसने अपने भतीजे एतवा कुजूर को गोद लिया था और वह उसी के साथ घर पर रहता था।

कुल्हाड़ी से एतवा के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार बताया जा रहा है कि एतवा कोई काम-काज नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर अपने चाचा सानिया कुजूर के साथ विवाद किया करता था। बीती रात चाचा सानिया और भतीजा एतवा, दोनों ने शराब पी रखी थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच झगड़ा शुरू हो गया।

विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर चाचा सानिया ने घर में रखी कुल्हाड़ी से एतवा के सिर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस जानलेवा हमले में एतवा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया।