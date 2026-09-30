ओडिशा: पहली से 8वीं की किताबों में गड़बड़ी का मामला PMO पहुंचा, स्कूल शिक्षा विभाग से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा की कक्षा पहली से आठवीं तक की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में सामने आई त्रुटियों का मामला अब प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) तक पहुंच गया है। पीएमओ ने स्कूल एवं जनशिक्षा विभाग से इस पूरे मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।

विभाग से पूछा गया है कि पाठ्यपुस्तकों में त्रुटियां कैसे हुईं, उन्हें प्रकाशित पुस्तकों में कैसे शामिल किया गया और इसके लिए कौन-कौन जिम्मेदार थे। खर्च का पूरा ब्योरा मांगा सूत्रों के अनुसार पीएमओ ने विभाग से पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, संपादन, मुद्रण और प्रकाशन पर हुए खर्च का भी पूरा ब्योरा मांगा है। साथ ही इस प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट करने को कहा गया है। पीएमओ का यह कदम सामने आने के बाद पाठ्यपुस्तक प्रकाशन प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है।

मामले की शुरुआत भुवनेश्वर के आरटीआई कार्यकर्ता एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप प्रधान की शिकायत से हुई। प्रधान ने 13 अगस्त को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजकर पाठ्यपुस्तकों की छपाई में कथित वित्तीय अनियमितता, हितों के टकराव और मामले को दबाने के प्रयासों का आरोप लगाया था। इसके बाद पीएमओ ने आठ सितंबर को संबंधित शिकायत राज्य सरकार को भेजते हुए आवश्यक कार्रवाई और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए पीएमओ के पत्र में कहा गया है कि शिकायत में पाठ्यपुस्तकों की छपाई से जुड़े मामलों में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। ऐसे में नियमानुसार जांच कर शिकायतकर्ता को भी जवाब भेजा जाए। विभाग को अब यह बताना होगा कि त्रुटियां किन परिस्थितियों में हुईं और उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए।