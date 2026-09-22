ओडिशा में माचिस मांगने पर 18 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या, दो नाबालिग हिरासत में
ओडिशा के गंजाम जिले में माचिस मांगने को लेकर हुए विवाद में 18 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी ...और पढ़ें
HighLights
माचिस मांगने पर 18 वर्षीय युवक की पीट-पीटकर हत्या।
पुलिस ने दो 17 वर्षीय नाबालिगों को हिरासत में लिया।
पीड़ित आयुष्मान त्रिपाठी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
डिजिटल डेस्क, बेरहामपुर। ओडिशा के गंजाम जिले में दो 17 साल के लड़कों को एक युवक की कथित हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि यह घटना सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने को लेकर हुई बहस के बाद हुई।
18 साल के आयुष्मान त्रिपाठी उर्फ सुमन पर 14 सितंबर को इन दो लड़कों ने कथित तौर पर हमला किया था, जब वह सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगने उनके पास गया था।
इलाज के दौरान मौत
पुलिस ने बताया कि जब उन्होंने माचिस देने से इनकार किया, तो बहस शुरू हो गई और बाद में यह मारपीट में बदल गई। त्रिपाठी को गंभीर चोटें आईं और गश्त पर निकली पुलिस को वह सड़क पर बेहोश हालत में मिला। उसे MKCG मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां 19 सितंबर की रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
पीड़ित के परिवार की शिकायत पर 16 सितंबर को बड़ा बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने बताया कि बाद में उसकी मौत के बाद इसे हत्या के मामले में बदल दिया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक, गिरने से पहले दोनों किशोरों ने पीड़ित को घूंसे और लात मारी थी।
त्रिपाठी को विल्सन बीमारी थी
घटनास्थल की जांच और गवाहों के बयानों के आधार पर पुलिस ने दोनों लड़कों की संलिप्तता का पता लगाया। बेरहामपुर के SP सरवण विवेक एम ने कहा कि पीड़ित की मौत मारपीट में लगी चोटों के कारण हुई।
जांच के दौरान यह भी पता चला कि त्रिपाठी को विल्सन बीमारी थी, जो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है और लिवर तथा रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। SP ने बताया कि एक किशोर को 17 सितंबर को पकड़ा गया था, जबकि दूसरे को सोमवार को हिरासत में लिया गया और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) के सामने पेश किया गया।
इनपुट पीटीआई के साथ
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