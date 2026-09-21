ओडिशा के लिए IMD का रेड अलर्ट; अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार, 60 किमी की रफ्तार से चलेगी हवा 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। उत्तर-पूर्व अंडमान सागर और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। 22 सितंबर को इसे गहरे अवदाब का रूप लेने की संभावना है।

इसके बाद 23 सितंबर की सुबह यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा तट के पास पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से राज्य में अगले पांच दिनों तक व्यापक और भारी वर्षा होने का अनुमान भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने लगाया है।

हालांकि इसके चक्रवात में बदलने की संभावना फिलहाल कम बताई जा रही है। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉ. सुरेंद्रनाथ पशुपालक का अनुमान है कि यदि समुद्र में अनुकूल परिस्थितियां बनी रहीं, तो यह एक कमजोर चक्रवात का रूप ले सकता है, लेकिन बाद में तेजी से कमजोर भी पड़ सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने रविवार तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पूर्वानुमान जारी नहीं किया है।

पुरी में एंट्री ले सकता है Deep Depression डॉ. पशुपालक के अनुसार, गहरा अवदाब 23 या 24 सितंबर को गंजाम-श्रीकाकुलम अथवा पुरी-गंजाम तट के बीच कहीं भी भूभाग में प्रवेश कर सकता है। समुद्र की सतह का तापमान और नमी का स्तर फिलहाल अधिक है, लेकिन पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में वायुदाब की स्थिति इसकी तीव्रता बढ़ने में बाधा बन सकती है। 22 सितंबर के लिए तीन जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।गजपति, गंजाम और पुरी जिलों में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी ओडिशा को छोड़कर राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो सकती है।

23 सितंबर: चार जिलों के लिए रेड वार्निंग 23 सितंबर को कंधमाल, गजपति, गंजाम और पुरी जिलों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड वार्निंग जारी की गई है।इसके अलावा जगतसिंहपुर, कटक, बौद्ध, कालाहांडी, नवरंगपुर, रायगढ़ा, कोरापुट, मलकानगिरि, खुर्दा और नयागढ़ जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।कंधमाल, गजपति, गंजाम और पुरी जिलों के एक-दो स्थानों पर 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी आशंका है।

बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, बरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। 24 सितंबर: दक्षिण ओडिशा में सबसे अधिक असर 24 सितंबर को कालाहांडी, कंधमाल और रायगढ़ा जिलों में अत्यंत भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए रेड वार्निंग जारी की गई है। बलांगीर, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरि, गजपति, गंजाम और पुरी जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है।इन क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश के साथ 50 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं, बिजली चमकने और गरज के साथ बारिश हो सकती है।

25 सितंबर: पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में भारी बारिश 25 सितंबर को बरगढ़, नुआपड़ा, बलांगीर, कालाहांडी, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरि जिलों के कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है।