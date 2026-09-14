Odisha Weather Today: गणेश पूजा और नुआखाई उत्सव पर बारिश डाल सकती है खलल, 18 जिलों में येलो अलर्ट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 14 से 19 सितंबर तक ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में वर्षा की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान होने वाली बारिश का असर राज्य में मनाए जाने वाले गणेश पूजा और नुआखाई उत्सव पर पड़ सकता है।

सोमवार को उत्तरी और दक्षिणी ओडिशा के 18 जिलों में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में दोनों प्रमुख त्योहारों की तैयारियों के बीच यह चेतावनी जारी की गई है।

इन 18 जिलों में येलो अलर्ट

मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, कंधमाल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कालाहांडी, नुआपड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर और मलकानगिरि जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।

इसके अलावा राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों में मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ वर्षा होने की भी संभावना है।

छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर को छह जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति और कोरापुट जिलों में इस अवधि के दौरान भारी बारिश हो सकती है।