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Odisha Weather Today: गणेश पूजा और नुआखाई उत्सव पर बारिश डाल सकती है खलल, 18 जिलों में येलो अलर्ट

By Sheshnath Rai Edited By: Piyush Pandey
Published: Mon, 14 Sep 2026 11:47 AM (IST)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 14 से 19 सितंबर तक ओडिशा में बारिश की संभावना जताई है, जिससे गणेश पूजा और नुआखाई उत्सव प्रभावित हो सकते हैं।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. 14 से 19 सितंबर तक ओडिशा में बारिश की संभावना।

  2. गणेश पूजा और नुआखाई उत्सव पर पड़ सकता है असर।

  3. राज्य के 18 जिलों में भारी वर्षा का येलो अलर्ट।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने 14 से 19 सितंबर तक ओडिशा के विभिन्न हिस्सों में वर्षा की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान होने वाली बारिश का असर राज्य में मनाए जाने वाले गणेश पूजा और नुआखाई उत्सव पर पड़ सकता है।

सोमवार को उत्तरी और दक्षिणी ओडिशा के 18 जिलों में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में दोनों प्रमुख त्योहारों की तैयारियों के बीच यह चेतावनी जारी की गई है।

इन 18 जिलों में येलो अलर्ट

मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, खुर्दा, पुरी, नयागढ़, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, कंधमाल, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कालाहांडी, नुआपड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर और मलकानगिरि जिलों में भारी बारिश की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है।
इसके अलावा राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों में मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ वर्षा होने की भी संभावना है।

छह जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 15 और 16 सितंबर को छह जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। केन्दुझर, मयूरभंज, नवरंगपुर, रायगड़ा, गजपति और कोरापुट जिलों में इस अवधि के दौरान भारी बारिश हो सकती है।

यह ताजा पूर्वानुमान ऐसे समय में आया है, जब दक्षिणी, पश्चिमी और तटीय ओडिशा के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार वर्षा दर्ज की गई है।

बंगाल की खाड़ी और उससे सटे क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के प्रभाव से राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा हुई, जिससे कई स्थानों पर जलभराव और जलस्तर में वृद्धि देखी गई। आईएमडी का यह पूर्वानुमान 19 सितंबर तक राज्य में वर्षा की स्थिति को लेकर जारी किया गया है।

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