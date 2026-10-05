ओडिशा में PWD के SDO पर विजिलेंस का शिकंजा, एक साथ 10 ठिकानों पर चल रही छापामारी

जागरण संवाददाता, बारीपदा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मयूरभंज जिले के बेतनटी लोक निर्माण विभाग (R&B) सब-डिवीजन के एसडीओ अरविंद महांती विजिलेंस की जांच के घेरे में आ गए हैं।

आज सुबह से मयूरभंज, बालेश्वर और भुवनेश्वर समेत करीब 10 स्थानों पर विजिलेंस टीम द्वारा एक साथ जोरदार छापेमारी जारी है।

इस संयुक्त छापेमारी में एक अतिरिक्त एसपी, 4 डीएसपी और 8 इंस्पेक्टर समेत बड़ी संख्या में विजिलेंस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, श्री महांती का मुख्य आवास बालेश्वर के अंगारगड़िया इलाके में स्थित है। इसके अलावा भुवनेश्वर स्थित भवन, पैतृक घर और बेतनटी कार्यालय समेत विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

बताया गया है कि श्री महांती पिछले दो वर्षों से अधिक समय से बेतनटी में कार्यरत हैं। विजिलेंस टीम उनकी सभी चल-अचल संपत्तियों की जांच कर रही है। छापेमारी पूरी होने के बाद उनकी कुल संपत्ति का आकलन और अन्य विस्तृत जानकारी सामने आने की संभावना है।