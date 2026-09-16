बाहर रिटायर्ड पुलिस की नेम प्लेट, अंदर चल रहा था सेक्स रैकेट; ओडिशा में थाने से महज 700 मीटर दूर अवैध काम

जागरण संवाददाता, अनुगुल। Odisha News: अनुगुल थाना से महज करीब 700 मीटर की दूरी पर अमलापाड़ा इलाके में कथित रूप से चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने मंगलवार शाम पर्दाफाश किया।

पुलिस ने मौके से दो गैर-ओडिया युवतियों को बरामद किया, जबकि आपत्तिजनक स्थिति में मिले दो युवकों को हिरासत में लेकर थाने लाया गया।

पुलिस ने मकान मालिक कुंजमोहन स्वाईं को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में इस पूरे कारोबार से कई लोगों के जुड़े होने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है।

जानकारी के अनुसार, अमलापाड़ा स्थित एक मकान में लंबे समय से देह व्यापार संचालित होने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर अनुगुल थाना पुलिस ने स्पेशल स्क्वाड के साथ संयुक्त टीम गठित की और अचानक मकान पर छापा मारा।

कार्रवाई के दौरान घर के अंदर दो युवकों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। इसके बाद दो गैर-ओडिया युवतियों को वहां से बरामद किया गया। दोनों युवकों को ग्राहक बताया जा रहा है। पुलिस ने सभी को थाने लाकर पूछताछ शुरू की।

घर के बाहर रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की नेम प्लेट पुलिस जांच में सामने आया कि जिस मकान में यह कथित कारोबार चल रहा था, उसके बाहर सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर के नाम की नेम प्लेट लगी हुई थी। इसी वजह से आसपास के लोगों को मकान के भीतर चल रही गतिविधियों पर शक नहीं हुआ। पुलिस के अनुसार, मकान के भीतर कथित देह व्यापार बेखौफ तरीके से संचालित किया जा रहा था। नाबालिगों को भी बनाया जा रहा था निशाना मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि शहर के कुछ नाबालिग भी कथित तौर पर ग्राहक के रूप में वहां पहुंचते थे। ऐसे में पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि क्या नाबालिगों को भी इस नेटवर्क का निशाना बनाया जा रहा था।