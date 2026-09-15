Graham Staines murder case: दारा सिंह की जेल से रिहाई का प्रस्ताव खारिज, SSRB ने भेजी रिपोर्ट, SC पर टिकीं निगाहें
ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई का प्रस्ताव राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (SSRB) ने खारिज कर दिया है।
HighLights
राज्य सजा समीक्षा बोर्ड ने दारा सिंह की रिहाई प्रस्ताव ठुकराया।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में देरी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की।
दारा सिंह ग्राहम स्टेंस हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई थी बैठक
देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
17 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तिथि 17 सितंबर तय की है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है।
सरकार के निर्देशानुसार, सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक की अंतिम रिपोर्ट तुरंत अदालत के समक्ष प्रस्तुत की जाए, ताकि समयपूर्व रिहाई की प्रक्रिया पर आगे का विधिक निर्णय लिया जा सके।
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