ओडिशा के 16 जिलों में खुलीं 500 रोबोटिक्स लैब, 5 साल में 1.5 लाख छात्रों को तकनीकी शिक्षा देने का टारगेट

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। स्कूली विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीक से जोड़ने और उनमें नवाचार की रुचि विकसित करने के लिए ओडिशा सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य के 16 जिलों के विद्यालयों में 500 रोबोटिक्स लैब स्थापित की गई हैं।

इस पहल के तहत अगले पांच वर्षों में 1.5 लाख विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और थ्रीडी प्रिंटिंग का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। विद्यालय एवं जनशिक्षा विभाग के अधीन ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओकाक) की ओर से यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मफतलाल टेक्नोलॉजीज ने राज्य के 16 जिलों में 500 रोबोटिक्स लैब स्थापित की हैं। कंपनी वर्ष 2030-31 तक इन लैब का संचालन और प्रबंधन करेगी।

सुरभि में दिखी बच्चों की तकनीकी प्रतिभा राज्यस्तरीय बाल महोत्सव सुरभि-2026 में कंपनी की ओर से विशेष स्टाल लगाया गया है। यहां विभिन्न रोबोटिक्स मॉडल और थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक का प्रदर्शन किया जा रहा है। विद्यार्थियों ने भी अपने तकनीकी कौशल और नवाचार का प्रदर्शन किया।

कंपनी के अध्यक्ष जितेंद्र प्रधान ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराने पर विशेष ध्यान दे रही है। रोबोटिक्स लैब के माध्यम से स्कूली शिक्षा में तकनीक का समावेश किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य इस सुविधा को दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने के साथ विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारना है, ताकि वे भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें।