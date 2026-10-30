ओडिशा में अर्धनिर्मित मकान की सेप्टिक टैंक में मिला शव, शुक्रवार शाम से लापता था युवक

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के रायगड़ा जिले के अंबादल थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव शौचालय की खुली टंकी से बरामद होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रेलवे कॉलोनी के पास एक अर्धनिर्मित मकान के सामने स्थित खुली शौचालय टंकी में व्यक्ति का शव मिला। मृतक की पहचान बाघडंगरी गांव निवासी गरीब बाग के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, गरीब बाग शुक्रवार शाम को घर से निकले थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। इस बीच कुछ ग्रामीणों की नजर मकान के सामने स्थित खुली शौचालय टंकी के पानी में तैरते शव पर पड़ी।