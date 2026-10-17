ओडिशा पहुंचे नए राज्यपाल ब्रजमोहन राम, लोक भवन में दिया गया 'गार्ड ऑफ ऑनर', सीएम माझी भी रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के नवनियुक्त राज्यपाल ब्रजमोहन राम के भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, मंत्रिमंडल के कई सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी और मुख्य सचिव अनु गर्ग सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।

राज्यपाल के साथ झारखंड से करीब 300 अतिथि भी ओडिशा पहुंचे हैं। ब्रजमोहन राम 18 अक्टूबर को राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ओडिशा लोकभवन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

18 अक्टूबर को पूर्वाह्न 11 बजे लोकभवन के नवनिर्मित अभिषेक हॉल में ओडिशा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे।

शपथ ग्रहण के बाद महाप्रभु के दर्शन करेंगे

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक, मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सांसद, विधायक तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

शपथ ग्रहण के बाद राज्यपाल पुरी जाएंगे। वहां वे महाप्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करेंगे। इसके बाद पुरी स्थित लोकभवन में कुछ समय बिताने का कार्यक्रम है। ओडिशा लोकभवन की ओर से यह जानकारी दी गई है।

चार दिनों तक ओडिशा में रहेंगे झारखंड से आए अतिथि

राज्यपाल के साथ झारखंड से आए अतिथि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के साथ ही चार दिनों तक ओडिशा में रहेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए 17 से 20 अक्टूबर तक उनके ठहरने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। भुवनेश्वर हवाई अड्डे के साथ ही भुवनेश्वर और पुरी स्थित लोकभवन में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे।