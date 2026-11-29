जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में ठंड का असर लगातार बढ़ने वाला है। अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान है।

इससे रात के साथ सुबह के समय भी ठिठुरन बढ़ेगी। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है।

मौसम विभाग के अनुसार, आंतरिक ओडिशा के कुछ जिलों के साथ तटीय इलाकों में भी कोहरे का असर देखने को मिल सकता है।

हालांकि, दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ रहने की संभावना है। तापमान में गिरावट के कारण रात और सुबह की ठंड अधिक महसूस होगी।

राजधानी भुवनेश्वर और सिल्वर सिटी कटक में भी ठंड का असर बढ़ेगा। दोनों शहरों में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। राज्य के किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा।