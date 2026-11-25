जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में अब ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने वाला है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान रात के तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है।

मौसम विज्ञान केंद्र, भुवनेश्वर ने यह पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि, फिलहाल राज्य में हल्की ठंड ही महसूस की जा रही है और अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। बुधवार को आसमान साफ रहने की संभावना है, जबकि सुबह के समय कुछ जिलों में कोहरा छा सकता है।

एक दिसंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद भी दो से तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।

श्रीलंका-तमिलनाडु की ओर बढ़ सकता है कम दबाव का क्षेत्र

बंगाल की खाड़ी में नवंबर के अंतिम दिनों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना जताई गई थी। हालांकि, इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की ओर से फिलहाल कोई नया पूर्वानुमान जारी नहीं किया गया है।