जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा में ठंड का असर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने का अनुमान जताया है। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ठंड और बढ़ेगी।

इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर कम दबाव का क्षेत्र बनने के संकेत मिले हैं। मौसम के विभिन्न मॉडल इस संभावित सिस्टम के धीरे-धीरे मजबूत होने का अनुमान जता रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के विस्तारित पूर्वानुमान के अनुसार, 29 नवंबर को दक्षिण अंडमान सागर में चक्रवाती परिसंचरण बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 30 नवंबर तक दक्षिण अंडमान सागर, उससे सटे अंडमान-निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है। मौसम के कुछ मॉडल के अनुसार, यह सिस्टम और अधिक शक्तिशाली होकर दो दिसंबर के आसपास अवदाब में तब्दील हो सकता है। हालांकि, इसके अवदाब बनने की संभावना फिलहाल कम बताई गई है। कुछ मॉडल इसके चक्रवात में बदलने के भी संकेत दे रहे हैं।