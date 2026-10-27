कोटिया विवाद पर आमने-सामने पूर्व और वर्तमान सीएम, मोहन माझी ने स्पष्ट किया ओडिशा सरकार का रुख

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे कोटिया विवाद पर अब पत्रों के जरिए सियासत तेज हो गई है।

विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के पत्र का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने स्पष्ट किया है कि कोटिया विवाद का समाधान राजनीतिक नजरिये से नहीं, बल्कि कानूनी और संवैधानिक तरीके से किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि 1936 में ओडिशा के गठन के समय से ही कोटिया ग्राम समूह राज्य का अभिन्न अंग रहा है। राज्य की भौगोलिक अखंडता और हितों की रक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने नवीन पटनायक को 19 अक्टूबर को लिखे उनके पत्र के जवाब में कहा है कि कोटिया और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। सरकार क्षेत्र के विकास के साथ स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार को प्राथमिकता दे रही है।