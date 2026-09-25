मुख्यमंत्री मोहन माझी का बड़ा एक्शन: ओडिशा में दो वरिष्ठ अधिकारी निलंबित, दोनों हैं जेल में बंद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी के निर्देश पर राज्य सरकार ने दो वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों के निलंबन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

निलंबित अधिकारियों में वाणिज्य एवं परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार बिश्वाल तथा कटक सर्किल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सुजीत कुमार राउल शामिल हैं। दोनों अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार होकर जेल में हैं।

गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार अरुण कुमार बिश्वाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया था। वहीं कटक सर्किल जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सुजीत कुमार राउल भी गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में हैं।