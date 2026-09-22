WorldSkills Shanghai 2026: ओडिशा के 8 छात्र चीन में दिखाएंगे भारत का कौशल, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए हुआ चयन

शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। वैश्विक कौशल समुदाय के सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के बीच ओडिशा के सी.वी. रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी (सीजीयू) के आठ प्रतिभागी विश्वकौशल शंघाई 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता का 48वां संस्करण है।

‘कौशलों का ओलंपिक’ कही जाने वाली विश्वकौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता है। यह युवा पेशेवरों को तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए वैश्विक मंच प्रदान करती है। 22 से 27 सितंबर 2026 तक शंघाई के नेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 73 देशों और क्षेत्रों के लगभग 1,400 प्रतिभागी 64 विभिन्न कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। भारतीय दल में सीजीयू के आठ छात्रों का चयन ओडिशा के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। सीजीयू के प्रतिभागी ग्राफिक डिजाइन टेक्नोलॉजी, पैटिसरी एवं कन्फेक्शनरी, रेस्टोरेंट सर्विस, रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, ऑटोनॉमस मोबाइल रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल और वाटर टेक्नोलॉजी जैसी सात कौशल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

पहले भी चमका सीजीयू का सोना विश्वविद्यालय की वैश्विक यात्रा की शुरुआत विश्वकौशल कजान 2019 में हुई थी, जब सीजीयू के इंजीनियरिंग स्नातक एस. अस्वथा नारायण ने वाटर टेक्नोलॉजी श्रेणी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। उन्हें भारतीय प्रतिभागियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर ‘बेस्ट ऑफ नेशन’ पुरस्कार भी मिला था।

इसके बाद विश्वकौशल लियोन 2024 में सीजीयू के 10 छात्रों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जबकि विश्वविद्यालय आधिकारिक प्रशिक्षण साझेदार भी रहा। सीजीयू के छात्र गेडेला अखिल ने वाटर टेक्नोलॉजी में मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस हासिल कर विश्वविद्यालय की उपलब्धियों में एक और अध्याय जोड़ा।

इंडियास्किल्स नेशनल्स में भी सीजीयू का प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा है। वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय ने 7 स्वर्ण, 10 रजत, 5 कांस्य और 7 मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस सहित कुल 29 सम्मान प्राप्त किए थे। वर्ष 2024 में सीजीयू ने 12 स्वर्ण, 7 रजत, 3 कांस्य और 3 मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस जीते। वहीं इंडियास्किल्स नेशनल्स 2025-26 में विश्वविद्यालय के 28 सदस्यीय दल ने 19 कौशल श्रेणियों में 25 सम्मान हासिल किए, जिनमें 8 स्वर्ण, 6 रजत, 4 कांस्य और 7 मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस शामिल हैं।