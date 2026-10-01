SIR विवाद के बीच ओडिशा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दिया इस्तीफा, प्रशासनिक गलियारों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा कैडर के 2001 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी तथा राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर. संतगोपालन ने सरकारी सेवा से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्य सचिव को सौंप दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने आईएएस अधिकारियों के विभिन्न व्हाट्सएप समूहों से भी स्वयं को अलग कर लिया।

संतगोपालन के इस्तीफे की आधिकारिक वजह अभी सामने नहीं आई है। उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। ऐसे समय में जब राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत अधिकारी का अचानक इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है।

कार्यकाल के अभी लगभग 22 महीने शेष तमिलनाडु मूल के आर. संतगोपालन जुलाई 2028 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। उनके कार्यकाल के अभी लगभग 22 महीने शेष थे। वर्तमान में वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ-साथ आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त दायित्व भी संभाल रहे थे। इससे पहले वह सामाजिक सुरक्षा एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण (एसएसईपीडी) विभाग के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।