सुंदरगढ़ के गुरुंडिया में सड़क हादसा: 40 यात्रियों से भरी बस पलटी, 25 से अधिक लोग घायल

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुपुर के पास एक निजी बस के अनियंत्रित होकर पलटने से 25 से अधिक यात्री घायल हो गए।

इस भीषण हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। स्थानीय लोगों और दमकल कर्मियों की तत्परता से सभी घायलों को तुरंत रेस्क्यू कर गुरुंडिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया।

वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल हुए यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए राउरकेला रेफर कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह निजी बस 40 से अधिक यात्रियों को लेकर झारसुगुड़ा से बणई की ओर जा रही थी। इसी दौरान गुरुंडिया थाना क्षेत्र के मधुपुर के समीप बस अचानक अपना संतुलन खो बैठी और सड़क पर पलट गई।