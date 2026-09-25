ओडिशा: बैतरणी नदी की 9वीं बाढ़ का कहर, कानी नदी का बांध टूटने से कई पंचायतें जलमग्न

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। बैतरणी नदी में आई नौवीं बाढ़ के कारण उसकी शाखा नदी कानी में फिर से कटाव शुरू हो गया है। गत 28 जुलाई को दूसरी बाढ़ के दौरान जहां कटाव हुआ था उसी जगह पर पुन: कटाव होने से बांध टूट गया है। इसके चलते दशरथपुर ब्लॉक की तरपदा और कसपा पंचायतें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं। वहीं अहियास बाजार में भी एक बार फिर बाढ़ का पानी घुस गया है।

पिछले चार दिनों से निम्न दबाव के प्रभाव से लगातार बारिश हो रही है, जो शुक्रवार को भी जारी रही। इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। बाढ़ एवं जलभराव के कारण स्थानीय लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

नौवीं बाढ़ के दबाव से कटाव फिर टूट गया जानकारी के अनुसार, चालू वर्ष में बैतरणी नदी की दूसरी बाढ़ के दौरान 28 जुलाई को यह कटाव बना था। इसके बाद लगभग 45 दिनों तक बार-बार बाढ़ का पानी इसी रास्ते से बहता रहा। जल संसाधन विभाग ने काफी प्रयास के बाद 7 सितंबर को इस कटाव को बंद करने में सफलता हासिल की थी।