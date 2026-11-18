जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत बुधवार को हंगामे के साथ हुई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस और बीजू जनता दल (बीजद) के विधायक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सदन के मध्य भाग में पहुंच गए।

कांग्रेस विधायकों ने कोटिया विवाद को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि बीजद विधायकों ने हाल ही में आए चक्रवात अर्णव से निपटने में राज्य सरकार की विफलता को मुद्दा बनाया।

दोनों दलों के विधायक हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहे। विपक्ष के हंगामे और लगातार नारेबाजी के कारण विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी को सदन की कार्यवाही अपराह्न चार बजे तक स्थगित करनी पड़ी।

इससे पहले शीतकालीन सत्र की शुरुआत मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की ओर से शोक प्रस्ताव पेश करने के साथ हुई। मुख्यमंत्री ने सदन में पूर्व मंत्री एवं दिवंगत जनप्रतिनिधियों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

साथ ही हाल ही में चक्रवात अर्णव के दौरान जान गंवाने वाले 10 लोगों के प्रति भी गहरी शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की।

नवीन पटनायक ने भी जताई संवेदना

मुख्यमंत्री के शोक प्रस्ताव के बाद नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने चक्रवात अर्णव के प्रभाव से 10 लोगों की मौत पर भी दुख व्यक्त किया।

कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र काडम ने भी दिवंगत जनप्रतिनिधियों और भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक संवेदना प्रकट की। इसके बाद माकपा विधायक दल के नेता ने भी शोक व्यक्त किया।

विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने पूर्व मंत्री स्वर्गीय रासबिहारी बेहरा और विधायक स्वर्गीय कान्हू चरण नायक सहित चक्रवात के दौरान भूस्खलन में जान गंवाने वाले लोगों के निधन पर सदन की ओर से शोक प्रस्ताव रखा।

सदन ने सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके बाद अध्यक्ष के आह्वान पर सभी सदस्यों ने खड़े होकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

शोक प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ राजनीतिक टकराव

शोक प्रस्ताव की कार्यवाही पूरी होने के बाद जैसे ही सदन की नियमित कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस और बीजद के विधायक अपनी-अपनी मांगों और आरोपों को लेकर सदन के मध्य भाग में पहुंच गए।