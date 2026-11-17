जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा के अनुगुल जिले में अवैध गांजा की खेती के खिलाफ पुलिस ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

पुलिस ने जिले के जरपड़ा और बागड़िया थाना क्षेत्रों में संयुक्त अभियान चलाकर करीब 12 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से उगाई जा रही लगभग 38 हजार गांजे के पौधों को नष्ट कर दिया है।

इस मामले में पुलिस ने कुल सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई

पुलिस को जरपड़ा और बागड़िया थाना क्षेत्रों में अवैध रूप से बड़े पैमाने पर गांजे की खेती किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने विशेष छापेमारी दल का गठन किया।

बागड़िया थाना क्षेत्र: यहां पुलिस ने दो एकड़ भूमि पर उगाए गए करीब 10,000 गांजे के पौधों को नष्ट किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।

जरपड़ा थाना क्षेत्र: इस इलाके में करीब 10 एकड़ जमीन पर अवैध गांजे की खेती की जा रही थी। पुलिस ने यहां त्वरित कार्रवाई करते हुए लगभग 28,000 पौधों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और तीन लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया।

एसपी के निर्देश पर चला अभियान, तीन प्लाटून बल रहे शामिल

यह पूरी कार्रवाई अनुगुल के पुलिस अधीक्षक (SP) राहुल जैन के प्रत्यक्ष निर्देशन और निगरानी में की गई। इस अभियान में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगभग तीन प्लाटून पुलिस बल और 20 पुलिस अधिकारियों को मैदान में उतारा गया था।

छापेमारी के दौरान अनुगुल एसडीपीओ (SDPO) के साथ-साथ जरपड़ा और बागड़िया थाना प्रभारी भी मौके पर मुस्तैद रहे।

नेटवर्क खंगाल रही है पुलिस, जीरो टॉलरेंस की नीति

फिलहाल पुलिस गिरफ्तार किए गए सभी सातों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इस अवैध खेती के पीछे और कौन-कौन लोग शामिल हैं तथा इसके तार किस संभावित नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

एसपी राहुल जैन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिले में अवैध गांजा की खेती और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर काम कर रही है।