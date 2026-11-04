कोटिया विवाद पर ओडिशा में गरमाई सियासत, नवीन पटनायक की CM माझी को दो टूक- तुरंत करें केंद्र से बात

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। कोरापुट जिले के विवादित कोटिया क्षेत्र में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से केंद्र सरकार के स्तर पर इस मामले को उठाने की मांग की है।

उन्होंने कहा है कि कोटिया में ओडिशा के क्षेत्रीय अधिकारों और राज्य की अखंडता की रक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में नवीन पटनायक ने कहा कि कोटिया में मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति और आगामी चुनाव को देखते हुए इस मामले को केंद्र सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष उच्चस्तर पर उठाया जाना चाहिए। दोनों राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार है। ऐसे में ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए केंद्र को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए।

नवीन ने कहा कि ओडिशा की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के वैध हितों से किसी तरह का समझौता न हो और कोटिया में स्थिति और तनावपूर्ण न बने।