ओडिशा में पेट्रोल पंप के पास चलती बाइक बनी आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान

जागरण संवाददाता, बारीपदा। चलती मोटरसाइकिल में अचानक आग लगने से देखते ही देखते बाइक जलकर राख हो गई। हालांकि, चालक बाल-बाल बच गया। यह घटना आज सुबह बारीपदा शहर के वार्ड नंबर 21 के अंतर्गत विजय रामचंद्रपुर स्थित जुबली पेट्रोल पंप के पास हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बाइक मालिक चिन्मय मुखी सुबह भुवनेश्वर जाने के लिए घर से निकले थे। जुबली पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने जाते समय अचानक बाइक के इंजन के पास से आवाज आने लगी और उसमें आग लग गई।