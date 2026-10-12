मयूरभंज के 201 गांवों तक नहीं पहुंची सड़क, दुर्गम इलाकों में सहारा बन रही बाइक एंबुलेंस

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मयूरभंज जिले के 201 गांवों तक अब भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। ऐसे दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बाइक एंबुलेंस जीवनरक्षक साबित हो रही है।

जिला स्वास्थ्य समिति के संचालन में चल रही इस सेवा के माध्यम से वर्ष 2021 से मार्च 2026 के बीच छह हजार से अधिक मरीजों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

इससे बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को काफी राहत मिली है।

आशा कार्यकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर सूचना मिलने के बाद बाइक एंबुलेंस मरीज के घर पहुंचती है। इसके बाद मरीज को नजदीकी अस्पताल ले जाकर उपचार कराया जाता है। उपचार के बाद मरीज को वापस घर भी पहुंचाया जाता है।