ओडिशा के मालकानगिरी में मूसलधार बारिश से बिगड़े हालात, स्कूल-आंगनबाड़ी बंद और कर्मचारियों की छुट्टियां रद
ओडिशा के मालकानगिरी जिले में मूसलधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया ...और पढ़ें
HighLights
मूसलधार बारिश से मालकानगिरी में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित।
स्कूल-आंगनबाड़ी बंद, सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द।
प्रशासन ने राहत कार्य तेज किए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी।
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मालकानगिरी जिले में लगातार हो रही मूसलधार बारिश ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। कोरकोंडा ब्लॉक की नीलाकांबेरू पंचायत के दो गांवों का संपर्क बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट गया है। कई स्थानों पर पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण यातायात ठप हो गया है।
पोटेरू पुल पर करीब तीन फीट पानी बहने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। पुल के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंस गए हैं, जबकि परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं समेत यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है।
शुक्रवार को सबसे अधिक 192 मिमी वर्षा
जिले में शुक्रवार को सबसे अधिक 192 मिमी वर्षा चित्रकोंडा ब्लॉक में दर्ज की गई। इसके अलावा मलकानगिरी ब्लॉक में 136.8 मिमी, कोरकोंडा में 134 मिमी, माथिली और कालीमेला में 85-85 मिमी तथा पड़िया ब्लॉक में 29 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार बारिश के कारण पोटेरू, कांगरूकोंडा, एमवी-90, कन्याश्रम, एमवी-7 समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है।
पांगाम पुल पर भी दो से तीन फीट पानी बह रहा है। प्रशासन के अनुसार यदि बारिश का सिलसिला जारी रहा तो पोटेरू क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर विशेष नजर रखी जा रही है।
यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था
स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिए हैं। पुलों के पास फंसे यात्रियों को सूखा भोजन और पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की गई है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद
लगातार बारिश और संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए जिले के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि हालात सामान्य होने के बाद ही शैक्षणिक गतिविधियां शुरू की जाएंगी।
सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद
आपदा की स्थिति को देखते हुए जिले के सभी तहसीलदार, बीडीओ और अन्य सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद कर दी गई हैं। राजस्व निरीक्षकों (आरआई) को संवेदनशील पुलों और निचले क्षेत्रों में तैनात किया गया है। उन्हें लोगों की आवाजाही पर नजर रखने और आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
सुरक्षित स्थानों पर भेजने की तैयारी
प्रशासन ने कहा है कि यदि जलस्तर और बढ़ता है तो निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर अस्थायी राहत शिविरों में रखा जाएगा। जिलाधिकारी स्वयं विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि पानी कम होने तक पुलों को पार करने का प्रयास न करें और प्रशासन की सलाह का पालन करें।
लगातार बारिश के बीच अगले कुछ घंटे मलकानगिरी के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने पर जिले के और कई हिस्सों का संपर्क टूटने तथा बाढ़ की स्थिति गंभीर होने की आशंका जताई जा रही है।
यह भी पढ़ें- Odisha Flood: मूसलाधार बारिश से पोटेरू नदी उफान पर, पुल पर पानी बहने से NH-326 ठप