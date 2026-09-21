ओडिशा: अपने ही जेल में कैदी बने सुपरिटेंडेंट, दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप में हुए गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। जिस जेल में रहकर वह कभी कैदियों की बैरक और सेल की जिम्मेदारी संभालते थे, आज उसी जेल की कालकोठरी में उन्हें कैदी बनकर रहना पड़ रहा है।

चौद्वार सर्किल जेल के अधीक्षक सुजीत राउल को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौद्वार थाना पुलिस ने उन्हें भुवनेश्वर स्थित उनके शहीदनगर आवास से गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां जमानत याचिका खारिज होने पर उन्हें चौद्वार जेल की हाजत में भेज दिया गया।

राज्य में यह संभवतः पहला मामला है, जब किसी जेल अधीक्षक को गिरफ्तार कर उसी जेल में रखा गया है, जहां वह प्रभारी के रूप में कार्यरत थे। मंडल कारागार के महत्वपूर्ण मिनट्स बुक में कथित हेराफेरी करने के आरोप में सुजीत राउल के खिलाफ चौद्वार थाने में मामला दर्ज किया गया था।

आरोप है कि जेल से दो बिहारी अपराधियों के फरार होने के बाद खुद को बचाने के लिए सुजीत राउल ने दस्तावेजों में हेराफेरी की थी। इस संबंध में तत्कालीन जेलर संतोषिनी दास ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।