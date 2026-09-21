पुरी में एक साथ जलीं 7 चिताएं, जयदेव विहार से स्वर्गद्वार तक गूंजता रहा क्रंदन

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। अतीत में जब वह पानी में डूब रहे थे, तब उनके भाई ने उन्हें बचा लिया था।लेकिन आज वही भाई अपने पूरे परिवार के साथ पानी में डूब गया और उसे कोई नहीं बचा सका। पुरी के स्वर्गद्वार में मध्य प्रदेश के नलखेड़ा हादसे में जान गंवाने वाले शिव प्रसाद बेहरा के भाई सर्वेश्वर बेहरा ने दुखभरे शब्दों में यह पीड़ा व्यक्त की।

सर्वेश्वर ने बताया कि शिव प्रसाद बेहद साहसी थे और तैराकी में निपुण थे। एक बार उन्होंने स्वयं सर्वेश्वर की जान पानी में डूबने से बचाई थी।ऐसे में आज उसी भाई की पानी में डूबकर मौत होने की बात को वह सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।