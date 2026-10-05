हाथियों की सुरक्षा के लिए रफ्तार पर ब्रेक, हावड़ा-मुंबई रूट पर 9 घंटे तक धीमी गति से चलीं ट्रेनें  

जागरण संवाददाता, राउरकेला। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर रविवार की रात से लेकर सोमवार की सुबह तक भालुलता और बिसरा रेलवे खंड पर ट्रेनों की रफ्तार थमी रही।

पटरियों के आसपास एलीफेंट जोन में अचानक हाथियों की आवाजाही की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया।

वन्यजीवों की जान को कोई खतरा न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने फौरन एक बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे रूट पर 9 घंटे 25 मिनट के लिए कड़ा गति प्रतिबंध लागू कर दिया।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वन विभाग बंडामुंडा की ओर से रेलवे को हाथियों के मूवमेंट का संदेश मिला था। किसी भी संभावित हादसे को टालने के लिए रेलवे ने भालुलता से बिसरा के बीच अप, डाउन और थर्ड लाइन सहित संपूर्ण खंड में गुजरने वाली सभी ट्रेनों की अधिकतम गति सीमा को घटाकर महज 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय कर दिया।

यह विशेष एहतियाती आदेश रविवार रात (4 अक्टूबर 2026) 21:35 बजे से लागू किया गया, जो सोमवार सुबह (5 अक्टूबर 2026) 07:00 बजे तक प्रभावी रहा। हाथियों को सुरक्षित रास्ता देने और उनकी जान बचाने के लिए उठाए गए इस जरूरी कदम का असर रेल यातायात की समय-सारणी पर भी पड़ा। गति धीमी होने की वजह से सुरक्षा उपायों के चलते ट्रेनों के परिचालन में देरी की स्थिति उत्पन्न हुई।