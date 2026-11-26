शेषनाथ राय, भुवनेश्वर। ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत जितनी प्राचीन है, उतनी ही विविधतापूर्ण भी। यहां की लोककलाओं में इतिहास, परंपरा, आस्था और वीरता की अनूठी झलक देखने को मिलती है। इन्हीं समृद्ध लोक परंपराओं में कालाहांडी का घुमुरा नृत्य अपनी विशिष्ट पहचान रखता है।

घुमुरा की गूंजती थाप, कलाकारों की फुर्तीली चाल और सामूहिक नृत्य की अद्भुत लय केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि ओडिशा के शौर्य, साहस और सांस्कृतिक गौरव की जीवंत अभिव्यक्ति है। घुमुरा नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता इसका पारंपरिक वाद्ययंत्र है, जिसे घुमुरा कहा जाता है। यह घड़े के आकार का एक विशेष ढोल होता है। कलाकार इसे रस्सी की सहायता से अपनी छाती पर बांधकर बजाते हैं। इसके दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़ा होता है।

जब कलाकार इस वाद्ययंत्र पर थाप देते हैं तो इससे निकलने वाली गंभीर और गूंजदार ध्वनि पूरे वातावरण में एक अलग ही ऊर्जा भर देती है। इसी थाप के साथ कलाकारों के कदम आगे बढ़ते हैं और देखते ही देखते पूरा समूह एक लयबद्ध प्रदर्शन में बदल जाता है।

युद्ध के मैदान से जुड़ी है उत्पत्ति की मान्यता घुमुरा नृत्य की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों के बीच अलग-अलग मत हैं। हालांकि, इससे जुड़ी एक प्रचलित मान्यता इसे युद्ध परंपरा से जोड़ती है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में युद्ध के मैदान में सैनिकों का उत्साह और मनोबल बढ़ाने के लिए घुमुरा वाद्ययंत्र बजाया जाता था।

इसकी तेज और प्रभावशाली ध्वनि सैनिकों में जोश भरने का काम करती थी। कालांतर में कालाहांडी के राजाओं ने इस कला को संरक्षण दिया और इसे राजदरबार में भी विशेष स्थान मिला। धीरे-धीरे युद्ध से जुड़ी यह परंपरा लोकनृत्य के रूप में विकसित होकर आम जनजीवन का हिस्सा बन गई।

आठ से 16 कलाकारों का समूह दिखाता है अद्भुत तालमेल घुमुरा नृत्य का प्रदर्शन सामान्यतः पुरुष कलाकार सामूहिक रूप से करते हैं। एक दल में आठ, 12 या 16 कलाकार शामिल होते हैं। सभी कलाकार अपनी छाती पर घुमुरा बांधकर एक साथ वादन और नृत्य करते हैं। इसकी सबसे खास बात कलाकारों के बीच तालमेल और अनुशासन है।

एक ओर घुमुरा की थाप गूंजती है तो दूसरी ओर कलाकार उसी लय में अपने कदमों की गति तेज करते जाते हैं। सामूहिक प्रदर्शन में उनकी एकरूपता और ऊर्जा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। नृत्य में दिखती है युद्धकला जैसी फुर्ती घुमुरा नृत्य की प्रस्तुति में केवल संगीत और ताल का ही महत्व नहीं है, बल्कि इसमें शारीरिक कौशल का भी विशेष प्रदर्शन होता है। कलाकार गोलाकार घूमते हैं, ऊंची छलांग लगाते हैं और कई तरह की कठिन शारीरिक मुद्राएं प्रस्तुत करते हैं।

तेज गति से बदलती नृत्य मुद्राएं और एक-दूसरे के साथ कदम मिलाने की कला इसे दूसरे लोकनृत्यों से अलग बनाती है। कई बार कलाकारों की प्रस्तुति किसी युद्ध अभ्यास जैसी प्रतीत होती है। यही वजह है कि घुमुरा को ओडिशा की वीरतापूर्ण लोक परंपरा का प्रतीक माना जाता है।

आधुनिक दौर में भी कायम है सांस्कृतिक पहचान बदलते समय और आधुनिक मनोरंजन के बढ़ते प्रभाव के बावजूद घुमुरा नृत्य ने अपनी पहचान बनाए रखी है। सांस्कृतिक आयोजनों और विभिन्न मंचों पर इसकी प्रस्तुति ओडिशा की पारंपरिक लोककला से नई पीढ़ी को परिचित कराने का माध्यम बन रही है।