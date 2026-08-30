शराब के लिए नहीं दिए रुपये, तो पत्नी को पीट-पीटकर मार डाला; शव सेप्टिक टैंक में छिपाया

जागरण संवाददाता, अनुगुल। ओडिशा सरकार द्वारा रक्षा बंधन के दिन जो सुभद्रा योजना की राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए दी गई, उसी पैसे को लेकर ढेंकानाल में एक महिला की जान चली गई।

ढेंकानाल सदर थाना क्षेत्र के इंदिरापुर गांव के जुआंग साही में शुक्रवार देर रात कौसल्या प्रधान की कथित तौर पर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई।

आरोप है कि सुभद्रा योजना के तहत मिले पैसे शराब खरीदने के लिए देने से मना करने पर पति गिरीश प्रधान ने उस पर हमला किया। मौत के बाद शव को घर के पीछे सेप्टिक टैंक के गड्ढे में दफनाने का भी आरोप है।

पहले योजना की रकम ली, फिर छिड़ा विवाद परिजनों के अनुसार, कौसल्या और गिरीश शुक्रवार को सुभद्रा योजना की राशि लेने गए थे। घर लौटने के बाद गिरीश ने कथित तौर पर शराब के लिए पत्नी से पैसे मांगे। कौसल्या ने रकम देने से इनकार कर दिया।