सुंदरगढ़ के रिजर्व फॉरेस्ट में हाथी का सड़ा-गला शव बरामद, जांच में जुटा वन विभाग

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया ब्लॉक अंतर्गत जर्डा वन परिक्षेत्र के मजुरीडिमा सेक्शन स्थित रायपुरीया रिजर्व फॉरेस्ट में एक हाथी का सड़ा-गला शव बरामद किया गया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय ग्रामीण जंगल की ओर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी नजर हाथी के मृत शरीर पर पड़ी और उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही जर्डा के वन क्षेत्रपाल (रेंज अधिकारी) और अन्य वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का मुआयना कर प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) को मामले से अवगत कराया।

सूत्रों ने बताया कि यह हाथी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और जंगल में बेहद कमजोर स्थिति में भटक रहा था। वन विभाग लगातार इस हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। इसी बीच को विभाग को हाथी की मौत की दुखद सूचना मिली।