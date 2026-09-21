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सुंदरगढ़ के रिजर्व फॉरेस्ट में हाथी का सड़ा-गला शव बरामद, जांच में जुटा वन विभाग

By Kamal Kumar Biswas Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Published: Mon, 21 Sep 2026 09:14 AM (IST)

सुंदरगढ़ जिले के रायपुरीया रिजर्व फॉरेस्ट में एक सड़े-गले हाथी का शव मिला है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है।

हाथी का सड़-गला शव। फोटो जागरण

हाथी का सड़-गला शव। फोटो जागरण

HighLights

  1. सुंदरगढ़ के रायपुरीया रिजर्व फॉरेस्ट में सड़े-गले हाथी का शव बरामद।

  2. स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को दी मृत हाथी की सूचना।

  3. वन विभाग ने हाथी की मौत के कारणों की गहन जांच शुरू की।

जागरण संवाददाता, राउरकेला। सुंदरगढ़ जिले के गुरुंडिया ब्लॉक अंतर्गत जर्डा वन परिक्षेत्र के मजुरीडिमा सेक्शन स्थित रायपुरीया रिजर्व फॉरेस्ट में एक हाथी का सड़ा-गला शव बरामद किया गया है। घटना की जानकारी सामने आने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुछ स्थानीय ग्रामीण जंगल की ओर गए हुए थे। इसी दौरान उनकी नजर हाथी के मृत शरीर पर पड़ी और उन्होंने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही जर्डा के वन क्षेत्रपाल (रेंज अधिकारी) और अन्य वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे तथा स्थिति का मुआयना कर प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) को मामले से अवगत कराया।

सूत्रों ने बताया कि यह हाथी पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और जंगल में बेहद कमजोर स्थिति में भटक रहा था। वन विभाग लगातार इस हाथी की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए था। इसी बीच को विभाग को हाथी की मौत की दुखद सूचना मिली।

घटना के बाद बणई के डीएफओ, सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) और संबंधित रेंज अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया। हाथी की मौत किन परिस्थितियों में हुई है, इसके सटीक कारणों का पता लगाने के लिए वन विभाग ने गहन जांच शुरू कर दी है।

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