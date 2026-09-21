'43 साल पुराने महानदी जल विवाद का शीघ्र होगा समाधान', ओडिशा के सीएम से चर्चा के बाद बोले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने रविवार को ओडिशा प्रवास के दौरान वहां के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच सहयोग, विकास और जनकल्याण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। यहां दोनों मुख्यमंत्रियों के मध्य विशेष रूप से 43 साल पुराने महानदी जल विवाद के निपटारे के बिंदुओं पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि अब महानदी जल बंटवारे को लेकर कोई विवाद नहीं है। दोनों राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। ऐसे में महानदी जल के बंटवारे का समाधान शीघ्र ही संभव है, क्योंकि केंद्र सरकार इस दिशा में सक्रिय है। बेहतर समन्वय से नागरिकों को लाभ मिलेगा और क्षेत्र की प्रगति को नई गति मिलेगी।

भुवनेश्वर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दोनों राज्य सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच भी गहरे संबंध हैं। मुख्यमंत्री साय ने भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज मंदिर जाकर दर्शन-पूजन किया और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। 1983 से चल रहा है विवाद यह विवाद साल 1983 से चल रहा है। उस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य का गठन नहीं हुआ था और यह विवाद मूल रूप से मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच था। साल 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद कई उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें हुईं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला।

साल 2016 में ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए अंतरराज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद केंद्र सरकार ने 12 मार्च 2018 को महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया।