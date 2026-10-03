भुवनेश्वर: सेंचुरियन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के खाने में मिली मरी हुई छिपकली, छात्रों ने किया हंगामा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। खुर्दा जिले के जटनी क्षेत्र स्थित सेंचुरियन विश्वविद्यालय के छात्रों ने हॉस्टल के भोजन में मृत छिपकली मिलने के बाद शनिवार को नाराजगी जताई। शुक्रवार को हुई इस घटना के बाद कॉलेज गेट के बाहर तनावपूर्ण स्थिति बन गई और छात्रों ने हॉस्टल में परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठाए।

छात्रों का आरोप है कि यह पहली बार नहीं है जब उन्हें हॉस्टल के भोजन को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ा है। उनका कहना है कि पहले भी कई बार खाने में कीड़े मिलने की शिकायतें सामने आई हैं और विभिन्न अवसरों पर भोजन में छिपकली पाए जाने की घटनाएं भी हुई हैं।

बार-बार सामने आ रही ऐसी शिकायतों से छात्रों में असंतोष बढ़ता गया। इसी के विरोध में शनिवार को बड़ी संख्या में छात्र कॉलेज गेट के बाहर एकत्र हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने और छात्रों को समझाने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तथा उनसे बातचीत का प्रयास किया।