8 ट्रेनें रद, स्कूल-कॉलेजों की छुट्टी; ओडिशा में चक्रवात 'अर्णव' का खौफ

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवात अर्णव के प्रभाव को देखते हुए ओडिशा में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के साथ रेल सेवाओं में भी बदलाव किया गया है।

राज्य के चार जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जबकि आठ ट्रेनों को रद कर दिया गया है।

इसके अलावा हीराखंड एक्सप्रेस की सेवाएं भी सीमित कर दी गई हैं। अब यह ट्रेन अपने निर्धारित गंतव्य के बजाय केवल रायगड़ा तक ही चलेगी।

नवरंगपुर और रायगड़ा जिलों में मंगलवार, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को स्कूल तथा आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। संबंधित जिला कलेक्टरों ने इस संबंध में अवकाश घोषित किया है। हालांकि, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को निर्धारित समय पर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।

वहीं, कोरापुट और गंजाम जिलों में चक्रवात के संभावित प्रभाव को देखते हुए 27 से 29 अक्टूबर तक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है। आठ ट्रेनें रद, यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी चक्रवात के मद्देनजर रेलवे ने आठ ट्रेनों का परिचालन रद कर दिया है। इनमें विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस, विशाखापत्तनम-कोरापुट पैसेंजर, कोरापुट-विशाखापत्तनम पैसेंजर,विशाखापत्तनम-कोरापुट इंटरसिटी एक्सप्रेस और विशाखापत्तनम-किरंदुल पैसेंजर शामिल हैं। ट्रेन संख्या 18515 और 18516 विशाखापत्तनम-किरंदुल नाइट एक्सप्रेस 29 अक्टूबर से चार नवंबर तक दोनों दिशाओं में रद रहेगी। ट्रेन संख्या 58538 विशाखापत्तनम-कोरापुट पैसेंजर 27 से 30 अक्टूबर तक नहीं चलेगी। इसकी वापसी सेवा ट्रेन संख्या 58537 कोरापुट-विशाखापत्तनम पैसेंजर 28 से 31 अक्टूबर तक रद रहेगी।