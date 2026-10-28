चक्रवात 'अर्णब' का असर, ओडिशा के रायगढ़ा में 105.7 मिमी बारिश; राहत कार्यों के लिए डिप्टी सीएम ने डाला डेरा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। चक्रवाती तूफान अर्णब के प्रभाव से ओडिशा के रायगढ़ा जिले में मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक जिले में कुल 460.77 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसमें गुनुपुर में सर्वाधिक 105.7 मिमी वर्षा हुई।

लगातार बारिश के कारण रायगढ़ा प्रखंड के कारुबाई सर्कल अंतर्गत तामलबाई गांव में अजय करकरिया के मिट्टी के मकान की दीवार ढह गई। प्रशासन की ओर से प्रभावित परिवार को जल्द पालीथिन उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई है। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा ने संभाला मोर्चा चक्रवात से निपटने और राहत-बचाव कार्यों में समन्वय के लिए उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा रायगढ़ा जिले में कैंप कर रही हैं। बुधवार को उनके गुनुपुर उपखंड क्षेत्र का दौरा करने का कार्यक्रम है। पद्मपुर प्रखंड के मुटुकुणी गांव के 48 परिवारों को अस्थायी चक्रवात आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया गया है। यह गांव वंशधारा नदी के तट के बेहद करीब स्थित है। इसी कारण एहतियात के तौर पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उपमुख्यमंत्री के भी इस अस्थायी आश्रय स्थल का दौरा करने की संभावना है।