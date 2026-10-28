ओडिशा में चक्रवात का असर, गजपति में तेज हवाओं से उखड़े पेड़; दमकल विभाग ने संभाला मोर्चा

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। गजपति जिले में चक्रवात और तेज हवा के प्रभाव से पेड़ उखड़कर गिरने के कारण घरों और सड़कों पर आवागमन बाधित होने की सूचना है। आर. उदयगिरि ब्लाक के तुंगुरु गांव में एक बड़ा पेड़ उखड़कर एक घर पर गिर गया।

सूचना मिलने पर आर. उदयगिरि अग्निशमन विभाग की बचाव टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर हटाने का काम शुरू किया। मोहना के पास राज्य राजमार्ग पर गिरा पेड़ इसी तरह, मोहना से करीब पांच किलोमीटर दूर मोहना-रायगड़ा मार्ग पर एक पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे राज्य राजमार्ग पर यातायात बाधित हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पेड़ को काटकर हटाया। इसके बाद सड़क पर यातायात सामान्य हो गया।