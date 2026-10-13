कटक में केबल बिछाने के दौरान फटी गैस पाइपलाइन, आग में जलकर दुकान और ट्रैक्टर राख

संवाद सहयोगी, कटक। कटक के सीडीए सेक्टर-10 इलाके में मंगलवार सुबह गैस पाइपलाइन फटने से भीषण आग लग गई। हादसे में सड़क किनारे स्थित एक दुकान और ट्रैक्टर की ट्रॉली पूरी तरह जलकर नष्ट हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार, मंगलवार सुबह करीब सात बजे अचानक सड़क किनारे जमीन के नीचे से आग की लपटें उठने लगीं। स्थानीय लोगों ने चार अलग-अलग स्थानों पर आग निकलते देख अग्निशमन विभाग को सूचना दी। इसके बाद अग्निशमन विभाग और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया।