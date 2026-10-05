ओडिशा: महानदी में मौत से डेढ़ घंटे तक लड़े 2 युवक, मगरमच्छ के जबड़े से बचा लाए भाई की जान 

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। महानदी की गहराई में जीवन और मौत के बीच रोमांचक संघर्ष चलता रहा। एक ओर खूंखार मगरमच्छ था, तो दूसरी ओर अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहा एक युवक।

ऐसा लग रहा था मानो मौत उसका इंतजार कर रही हो, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसी बीच भाई की चीख सुनकर दो अन्य भाई अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूद पड़े।

करीब डेढ़ घंटे तक चले संघर्ष के बाद वे मगरमच्छ के चंगुल से अपने भाई को जीवित निकालने में सफल रहे। इस साहसिक घटना की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है।

शौच के दौरान हुई घटना

यह घटना बौद्ध जिले के हरभंगा ब्लॉक अंतर्गत मराड़ा महानदी घाट पर रविवार शाम को हुई। मगरमच्छ के हमले का शिकार मराड़ा गांव निवासी सुधीर बेहरा हुए। उन्हें बचाने के लिए जान जोखिम में डालने वाले उनके भाई छबिंद्र बेहरा और रिश्तेदार भाई प्रमोद प्रधान हैं।