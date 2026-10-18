ब्रजमोहन राम ने ली ओडिशा के 44वें राज्यपाल की शपथ, मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ; सीएम माझी रहे मौजूद

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के 44वें राज्यपाल के तौर पर ब्रजमोहन राम ने रविवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है।लोकभवन के नवनिर्मित अभिषेक हॉल में उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हरीश टंडन उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक, सांसद एवं आमंत्रित अतिथि उपस्थित रहे। गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया इससे पहले शनिवार को ब्रजमोहन राम भुवनेश्वर पहुंचे थे।भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, मंत्रिमंडल के कई सदस्यों, विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी और मुख्य सचिव अनु गर्ग सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनका स्वागत किया।